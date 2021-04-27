الصحة: جاري تجهيز عيادة العظام بالعيادة الخارجية باليمن السعيد

غزة- الرأي

اطلع هانى حمادة مدير دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات، والوفد المرافق له على سير العمل في العيادات الخارجية في ظل جائحة كورونا ، اضافة الى متابعة سياسة التفويج فيها والاطمئنان على سلامة العمل ومأمونيته من خلال الحجز المسبق واتباع اجراءات السلامة للمرضى والعاملين.

جاء ذلك، وذلك خلال زيارة ميدانية له اليوم الثلاثاء، حيث كان باستقباله مدير المستشفى د.شوقى سالم، ومدير الشئون الادارية كمال النونو و أكرم المدهون.

وتأتى هذه الزيارة في إطار العمل على تجهيز وتشغيل عيادة العظام في العيادة الخارجية باليمن السعيد، وتركيب جهاز أشعة، لتخفيف ضغط العمل داخل العيادة الخارجية والحد من ازدحام المترددين في ظل جائحة كورونا والحفاظ على سلامة الطواقم العاملة والمرضى وضمان التباعد الجسدي".

وثمن حمادة جهود الكوادر العاملة في العيادة الخارجية وطريقة العمل المتبعة التي عدها بالنموذجية التي يحتذى بها.

يذكر أن العيادات الخارجية في اليمن السعيد تستقبل (120) مريض بمعدل (25) مريض لكل عيادة، وتشمل على صالة انتظار كبيرة للعيادات لانتظار المرضى كما تشمل على عيادات الجراحة وعيادات الباطنة وغرف حجز العمليات وصيدلية الصرف والمختبر ومخرج العيادة للمرضى.

يشار إلى أن العيادات الخارجية باليمن السعيد تعمل وفق آلية تمنع الازدحام داخل عياداته وتسمح بتقديم الخدمات الصحية للمراجعين بيسر وسهولة وامان.