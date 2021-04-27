الاحتلال: قرار الانتخابات الفلسطينية بيد الرئيس عباس

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها أبلغت سفراء دول أوروبية بأنها لا تعمل على إفشال الانتخابات الفلسطينية.

ونشر موقع "والا" العبري عن مسؤول الدائرة السياسية في الوزارة "ألون بار" قوله: "إسرائيل اتخذت قرارًا متزنًا بعدم التطرق للانتخابات الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "سمحنا للرئيس الفلسطيني محمود عباس ليتخذ القرار بنفسه"، داعياً السفراء إلى عدم الانضمام للاتهامات التي يطلقها عباس بهذا الخصوص، على حد تعبيره.

وكانت صحيفة "القدس" المحلية قد نقلت اليوم، عن مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية قررت تأجيل الانتخابات بعد ضغوط شديدة أمريكية وعربية.