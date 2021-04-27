وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية " تبدأ مقابلات مسابقة تعيين "ضباط اختصاص" بقوى الأمن وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تناقش الخطة الاستراتيجية التشاركية (2021 – 2026) وكالة الرأي الفلسطينية وكيل نيابة شمال غزة الكلية يتفقد أوضاع النزلاء في سجن" أبو عبيدة" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: جاري تجهيز عيادة العظام بالعيادة الخارجية باليمن السعيد وكالة الرأي الفلسطينية تنظيم فعاليات يوم الزكاة الفلسطيني الخامس في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: اجراء أربع جراحات ذات مهارة في قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية 75 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية سماح أبو زينة مرشده تربويه تفوز بلقب امرأة فلسطين لعام 2021م وكالة الرأي الفلسطينية العدل :تقرير هيومن رايتس تأكيد حقوقي دولي يستند عليه بكافة القضايا الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الأوروبي يختتم دورات تدريبية لإعداد طاقم متخصص بالعناية المركزة
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال: قرار الانتخابات الفلسطينية بيد الرئيس عباس

27 نيسان / أبريل 2021 03:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها أبلغت سفراء دول أوروبية بأنها لا تعمل على إفشال الانتخابات الفلسطينية.

ونشر موقع "والا" العبري عن مسؤول الدائرة السياسية في الوزارة "ألون بار" قوله: "إسرائيل اتخذت قرارًا متزنًا بعدم التطرق للانتخابات الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "سمحنا للرئيس الفلسطيني محمود عباس ليتخذ القرار بنفسه"، داعياً السفراء إلى عدم الانضمام للاتهامات التي يطلقها عباس بهذا الخصوص، على حد تعبيره.

وكانت صحيفة "القدس" المحلية قد نقلت اليوم، عن مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية قررت تأجيل الانتخابات بعد ضغوط شديدة أمريكية وعربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟