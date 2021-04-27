التعليم تعلن عن توفر منح دراسية بمجال الطب في الأردن

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، عن توفر أربعة مقاعد دراسية في الأردن بمجال الاختصاص العالي في الطب للعام الدراسي 2021-2022.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطروحة تشمل الأمراض الجلدية والتناسلية، وطب الطوارئ والحوادث في الجامعة الأردنية، وتخصصات الطب الباطني، وأمراض الدماغ والأعصاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن تقديم الطلبات، مرفق معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول؛ يكون في مقر الوزارة الكائن في حي الماصيون برام الله، أو في مكتبي التعليم العالي في نابلس والخليل، في موعد أقصاه يوم الخميس 6/5/2021.

وبخصوص طلبة قطاع غزة، نوّهت الوزارة إلى أن طلباتهم تُقدّم في دائرة المنح والبعثات الدراسية، بمقر الوزارة في منطقة تل الهوا.

ودعت الوزارة لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المقاعد وشروطها وآلية تقديم الطلبات.