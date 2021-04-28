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مستوطنون يحرقون 3 مركبات قرب القدس

28 نيسان / أبريل 2021 09:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أحرق مستوطنون، الليلة، ثلاث مركبات فلسطينية في قرية بيت إكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية أن المستوطنين أضرموا النار 3 سيارات متوقفة قرب مستوطنة "راموت" شرق القرية تعود لمقدسيين يقطنون بيت إكسا قرب القدس، كما خطوا شعارات عنصرية، وحطموا زجاج العديد من السيارات المتوقفة في ذات المنطقة.

وذكر الموقع العبري، أن من بين العبارات التي خطها المستوطنون "أيها اليهود دعونا ننتصر، تيك توك" في إشارة إلى مقاطع فيديو "تيك توك" التي انتشرت في الأسبوعين الماضيين والتي شوهد فيها فلسطينيون يهاجمون المستوطنين في القدس.

وأشارت "هآرتس"، إلى أن سكان القرية اشتكوا من أن سيارة الإطفاء الإسرائيلية التي وصلت إلى مكان الحادث لم تقم بإخماد النيران واضطروا إلى انتظار إطفائي فلسطيني تم تأخيره.

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