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مكافحة العدوى بمستشفى العيون ينجز (966) فحص "كورونا"

28 نيسان / أبريل 2021 10:12

مكافحة العدوى بمستشفى العيون ينجز (966) فحص "كورونا"
مكافحة العدوى بمستشفى العيون ينجز (966) فحص

غزة- الرأي

قال رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى بمستشفى العيون د. رانيا القوقا، إنه تم انجاز  966 عينة (pcr) في الربع الاول من العام الحالي 2021، منها 82 حالة مشتبه بها من قسم الطوارئ، و48 عينة من موظفي المستشفى و836 مسحة لمرضى دخول العمليات والمبيت.


وأشارت د. القوقا أن الفريق تمكن من توفير الفحص السريع ( Rapid test)   خاصة للحالات المشتبه بها في خيمة الفرز، وتم إجراء (100) عينة خلال الفترة الماضية، مضيفة أنه تم متابعة توفير كافة إجراءات السلامة ومكافحة العدوى من واقيات شخصية ومواد مطهرة لتوزيعها على الأقسام.


وأضافت د. القوقا أنها تمكنت من توفير مكان لفرز النفايات الطبية بالمستشفى ومتابعة التزام الطواقم الطبية لعملية الفرز بالتعاون مع بلدية غزة وقسم الصحة والبيئة بالوزارة، وتابع الفريق المسحات الدورية ( microbiology) في أقسام العمليات والتخدير.


وأكدت د. القوقا استمرار متابعة عمل فريق covid للفترة الصباحية والمسائية لضمان سلامة تطبيق الإجراءات بالمستشفى.

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