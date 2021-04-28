"فارس العرب" توزع طرود غذائية للأسر الفقيرة بدعم من UPA

غزة- الرأي

بدأت مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية أمس الثلاثاء، وبدعم من مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد (UPA)، توزيع عدد من الطرود الغذائية على العائلات الفقيرة والمتضررة في قطاع غزة.

جاء ذلك، ضمن حملة أطلقتها فارس العرب تحت عنوان (نحن معكم) خلال شهر رمضان المبارك، بهدف مساندة المحتاجين، وتقديم المعونات الغذائية لهم خصوصا في ظل الأزمات المتتالية على القطاع.

من جهته، أكد طارق البنا مدير مؤسسة فارس العرب، أن مؤسسته تسعي دائما إلى توسيع آفاق تعاونها مع المؤسسات الخيرية والإنسانية لتغطية أكبر عدد ممكن من الحالات والمساهمة في العطاء المتواصل لأبناء شعبنا.

وأشار البنا في حديثه " بأن المبادرات والحملات التي تنفذها المؤسسة قائمة على ترسيخ مبادئ العطاء والمساندة وتحسين حياة الأفراد، والقضاء على الجوع والبطالة".

وشكر البنا مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد لما تقدمه من تعاون مشترك، وذلك لما تقديمه من الدعم والإسناد لأكبر شريحة ممكنة من المتضررين، ودعم الأسر الأشد احتياجاً خاصة في ظل تدني الحالة الاقتصادية وعدم توفر فرص عمل مناسبة لهم.