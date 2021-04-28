تربية الوسطى تطلق مبادرة رقمية للصفوف الأساسية بعنوان "براعم القراءة"

الوسطى- الرأي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، عن إطلاق مبادرة "براعم القراءة" للصفوف الأساسية من الأول حتى الرابع وهي مُبادرة منهجيّة رقميّة في القراءة الجهريّة، بهدف الحصول على مؤشر مادي وملموس حول مدى تطور طلبة المرحلة الأساسية في القراء و مقارنة مستوى الأداء بين المدارس المشاركة بين فئات الذكور والإناث، والوقوف على مدى تأثير البيئة الأسرية في تدريس الطالب للقراءة.



وتحدث مدير التربية والتعليم بالوسطى عن أهمية المبادرة ، مضيفاً أن القراءة الجهرية هي عملية مركبة يستخدم فيها الإنسان الكثير من الأعضاء والحواس، مثل العقل والبصر والسمع والنطق بصوت عالٍ، ليصل العقل في النهاية إلى معنى واضح من الجمل المكتوبة، وتكمن أهميتها في تدريب طلبة الصفوف الأساسية على قراءة الحروف بالشكل الصحيح، والاهتمام بعلامات الترقيم وقواعد اللغة، وتذوق الطالب جمال المفردات اللغوية، إضافة لتوظيف القراءة كأداة لتعليم المواد المختلفة الأخرى.

وأشاد الحاج بجهود قسم الإشراف التربوي ومشرفي المرحلة الأساسية للدور الكبير الذي لعبوه في تنفيذ وإنجاح المبادرة، وشكر المعلمين والمدارس على الاهتمام بالطلاب والتواصل معهم خلال فترة التعليم الإلكتروني عبر الصفوف الافتراضية وتقديم الدعم التربوي والمعنوي لطلابنا.

وتستهدف المبادرة طلبة المرحلة الأساسية (1-2-3-4) في مدارس مديرية الوسطى، وتتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: تدريب المعلم لطلبته على سُلوكيّات القراءة الجهرية السليمة للنصوص المقررة بتصوير فيديو موثق، ثمّ يُجمِع معلم اللغة العربية فيديوهات طلبته في القراءة، والمرحلة الثانية: يُقيم الفريق المُشكل من (معلمي المرحلة) الأعمال المُرسلة وفق معايير القراءة الجهرية، والمرحلة الثالثة النتائج حيث يتم تكريم الفائزين في المسابقة.