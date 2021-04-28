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و708 حالات تعافٍ

5 وفيات و289 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

28 نيسان / أبريل 2021 12:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 5 حالات وفاة و289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و708 حالات تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة كالتالي: "الخليل 1، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 17، طولكرم 39، جنين 52، طوباس 18، نابلس 81، الخليل 26، سلفيت 7، ضواحي القدس 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 31، أريحا والأغوار 1".

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 23، طولكرم 109، جنين 111، طوباس 25، نابلس 258، الخليل 77، سلفيت 11، ضواحي القدس 1، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 74، أريحا والأغوار 3".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 145 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 389 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 253937، بينهم 172916 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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