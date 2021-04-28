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153 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

28 نيسان / أبريل 2021 12:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن 153 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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