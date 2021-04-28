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تقويم كامل للجفن وإصلاح قطع مجرى الدمع

مستشفى العيون يجري عملية لرضيع جراء إصابته بسلك معدني

28 نيسان / أبريل 2021 01:48

مستشفى العيون يجري عملية لرضيع جراء اصابته بسلك معدني
مستشفى العيون يجري عملية لرضيع جراء اصابته بسلك معدني

غزة- الرأي

أجرى الطاقم الطبي في قسم التجميل برئاسة د. أيمن صيدم استشاري جراحة تجميل وأورام العين بمستشفى العيون، صباح اليوم الأربعاء، عملية تقويم كامل للجفن لرضيع لم يتجاوز الثمانى شهور جراء اصابته بسلك معدنى، أدت الي جرح كبير بالجفن السفلي للعين اليسرى.

وأفاد د. صيدم أنه و بعد الفحص تبين وجود قطع شبه تام بالجفن السفلي للعين اليسرى مع قطع مجرى الدمع الرئيسي بالعين وعدم إصابة مقلة العين بأي ضرر.

وأضاف:" إدخال الطفل بشكل عاجل الي المستشفى حيث أجريت له عملية عاجلة ودقيقة على مدار ساعة ونصف لعمل تقويم كامل للجفن على 3 طبقات (الملتحمة والعضلات والجلد) مع إصلاح قطع مجرى الدمع وزرع أنبوب خاص، و خرج المريض بعدها من المستشفى في حالة ممتازة.

يذكر أن قسم التجميل يجرى شهريا بين (40-50) عملية موزعة بين الصغرى والمتوسطة والكبرى، الى جانب استقبال الحالات المحولة من مستشفى غزة الأوروبي والحالات المحولة الى الخارج.
 

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