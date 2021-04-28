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إعلان الموعد النهائي لنشر كشف أسماء القوائم ومرشحيها

28 نيسان / أبريل 2021 03:51

غزة – الرأي:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، أن نشر الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة سيكون يوم الجمعة القادم الموافق 30/04/2021 .

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن أخر موعد لتقديم طلبات انسحاب القائمة المترشحة لعضوية المجلس التشريعي هو يوم غد الخميس من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

وأشارت إلى أنه سيتم احتفاظ القوائم بحقها في استرداد مبلغي التأمين، ولن يتم استلام أية طلبات انسحاب تقدم بعد هذا الموعد.

وبينت اللجنة أن طلب الانسحاب للقائمة يقدم في مكتب الانتخابات المركزي في مدينة البيرة أو مكتب غزة الإقليمي في مدينة غزة، وإن المخول بتقديم طلب الانسحاب هو مفوض ومنسق القائمة فقط.

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