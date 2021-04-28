الإيجاز الصحفي حول إجراءات الحد من انتشار كورونا بغزة

غزة – الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، آخر التحديثات حول إجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارتي الصحة والداخلية عُقد بمقر الصحة وسط مدينة غزة.

وجاءت التحديثات على النحو التالي:

وزارة الصحة:

هناك تخوفات من استمرار الموجة الحالية لفترة أطول، والمؤشرات تتحدث عن استمرار الحالة الوبائية في المرحلة المقبلة.

وجود حالة ثبات للمؤشر الوبائي بمستوى عالي، وحالات الوفاة يوميا من 10 - 15 حالة يوميا.

انخفاض عدد الإصابات اليومية ليس مؤشرا على تسطيح المنحى الوبائي، والمواطنين في شهر رمضان لا يذهبون إلى مراكز الفرز كما غيره.

جرى اكتشاف الطفرة البريطانية في قطاع غزة وتمكنت من الانتشار الواسع واليوم نحصد آثارها، و هناك تخوف كبير من دخول الطفرة الهندية ولا يستطيع أحد الجزم وجودها من عدمه.

قد يكون هناك طفرات أخرى في قطاع غزة غير الطفرة البريطانية، وتم جمع عينات وإرسالها لمنظمة الصحة العالمية وتحتاج إلى 10 أيام لظهور النتائج.

الطفرة الهندية تقلق كافة دول العالم لأنها تستطيع التغلب على المناعة والأجسام المناعية من خلال الإصابات السابقة.

كنا نراهن على أن 50% من سكان قطاع غزة أصيبوا بكورونا وهذا يساهم في تعزيز المناعة المجتمعية، ولكن ظهور الطفرات التي تتغلب على الأجسام المناعية يعني أننا سنعود للكرة من أول وجديد وبمستوى أخطر.

سرعة انتشار الطفرة الهندية أضعاف الطفرة البريطانية، ولغاية الآن لا نستطيع الجزم بأنها موجودة في قطاع غزة أو لا.

وجود مؤشرات بأن هناك عدة طفرات لكورونا في قطاع غزة، والحالات الحرجة بارتفاع باستمرار.

إصابات كثيرة في الموجة الحالية أصيبت في الموجة السابقة، الإصابة الأولى لا تحمي الجسم، و الجميع معرض للإصابة مرة أخرى.

نتمنى من كبار السن أخذ لقاح كورونا، وندعو الجميع لاتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.

وزارة الداخلية والأمن الوطني:

تم إحالة 9 مصابين إلى مركز حجر إلزامي لاختراقهم قرار الحجر المنزلي، وندعو المصابين للالتزام بالحجر المنزلي أو تحويله للحجر الإلزامي.

ندعو أبناء شعبنا للإبلاغ عن أي مواطن مصاب غير ملتزم بالحجر المنزلي.

هيئة المعابر بدأت اليوم بترقب وصول جميع القادمين من الدول الموبوءة من الطفرة الهندية وتحديدا الهند وبنغلاديش وسيتم إحالتهم للحجر الإلزامي.

هناك توجيه لمباحث كورونا لزيادة وتكثيف إجراءاتها في هذه المرحلة لمتابعة كافة الأسواق والمنشآت وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.