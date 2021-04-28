وكالة الرأي الفلسطينية البحرية تنقذ صيادين تعطل مركبهم في بحر خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية إعلان الموعد النهائي لنشر كشف أسماء القوائم ومرشحيها وكالة الرأي الفلسطينية معاريف: نتنياهو يقرر تعيين غانتس وزيرًا للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر: معبر رفح مغلق غداً الخميس وكالة الرأي الفلسطينية صحة الأم والطفل تقدم نحو (17) ألف خدمة صحية لرعاية الحوامل وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يجري عملية لرضيع جراء إصابته بسلك معدني وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد ورش توعوية لأهالي طلبة مراكز الرعاية الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على عددٍ من الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية 153 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة الشمال تقدم خدمات علاجية لمربي الأغنام
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

بحر: قرار تأجيل الانتخابات لعب بالنار وعبث بالمصير الوطني

28 نيسان / أبريل 2021 06:18

احمد بحر
احمد بحر

غزة – الرأي:

اعتبر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة "أحمد بحر"، أن قرار تأجيل الانتخابات يعدّ لعباً بالنار، وعبثاً بالمصير الوطني.

وقال بحر في بيان صحفي، "إن تأجيل الانتخابات يشكل قفزة إلى المجهول ومغامرة غير محسوبة العواقب، محذرا من المخاطر والتداعيات الخطيرة المترتبة على أي قرار بخصوص تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل".

وذكر أن المجلس التشريعي من أشد الداعمين لإجراء الانتخابات في موعدها، وفرض الإرادة الوطنية على الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس.

ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني للتكاثف الجاد والتصدي الحازم لأي محاولة لحرف البوصلة وتأجيل الانتخابات وحماية حق شعبنا في تكريس إرادته الحرة في اختيار ممثليه الحقيقيين عبر صندوق الاقتراع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" توزع طرود غذائية للأسر الفقيرة بدعم من UPA

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟