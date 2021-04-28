صيدلي يسامح بديون تُقدر بــ 75 ألف شيقل في البريج

غزة- الرأي:

أعلن الطبيب الصيدلي "حسين محمد حمد"، من مخيم البريج مسامحته بديون صيدليته البالغة 75 ألف شيقل.

وقال حمد في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك، "أسامح كل من عليه دين فى صيدلية الصفطاوى في مخيم البريج دوار دعابس سابقا مهما بلغ حسابه وأننى سامحت الاحياء والاموات الذين لى فى ذمتهم أموال".

ويذكر أن هذه ليست المرة التي يُسامح بها أحد التجار بديون وقد سبقه تاجر من رفح سامح بديون تقدر بــ4مليون شيقل.

وتابع "فعلت ذلك ابتغاء وجه الله وحتى يرضى الله عنى وهى صدقة جارية عن روح الوالد والوالدة وعمى وعنى وعن زوجتى وأولادى والمبلغ الذى قمت بإعفاء الناس منه هو 75 ألف شيقل".

ولفت حمد إلى أن افصاحه عن ذلك جاء باب التشجيع لغيره من أصحاب المحلات ولكي يخففوا عن الناس من ديونهم.

وأضاف "ربنا يعلم أننى بحاجة لكل شيقل من الديون لكن وجدت أن الناس وضعها صعب للغاية حتى الموظفين وضعهم أصعب ومن هذا المنطلق أردت أن أقضى حوائج الناس بتخفيف الدين عنهم أسأل الله عز وجل أن يكتبنى عنده من اللذين تقضى على أيديهم حوائج الناس".

