لطرد الفئران نهائياً من المنزل... اليكم هذا الزيت السحري!

تنتشر الفئران في المنازل بنسبة كبيرة مع اقتراب فصل الصيف. حيث تبقى أبواب المنازل مفتوحة. فتدخل الفئران من خلالها وتختبئ تحت المفروشات ويصبح من الصعب قتلها.

لذا فيما يلي اشارت بعض المواقع إلى أفضل طريقة للتخلّص منها نهائياً. وهي باستخدام زيت النعناع« بحسب تعبیرها.

فرائحة النعناع مُنفّرة، ومُؤذِية للفئران، وتُعتبَر هذه الطريقة من الطُرُق الطبيعيّة؛ للتخلُّص من الفئران.

الطريقة:

1- عمل كرات متوسطة الحجم من القطن.

2- نقع كرات من القطن في زيت النعناع المركز.

3- توزيع كرات القطن في المناطق التي يظن وجود الفئران فيها، كمداخل المنزل، والزوايا.