وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات بشأن "الريجيم" غير الصحي في شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية لطرد الفئران نهائياً من المنزل... اليكم هذا الزيت السحري! وكالة الرأي الفلسطينية قوانين التكنولوجيا وقواعد الإنترنت التي لا يعرفها الكثير! وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبى يستعد لتغريم أبل بسبب الاحتكار وكالة الرأي الفلسطينية تصميم سيارة كهربائية ذاتية القيادة ترشح الهواء وتتخلص من التلوث وكالة الرأي الفلسطينية صيدلي يسامح بديون تُقدر بــ 75 ألف شيقل في البريج وكالة الرأي الفلسطينية بحر: قرار تأجيل الانتخابات لعب بالنار وعبث بالمصير الوطني وكالة الرأي الفلسطينية 47 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي حول إجراءات الحد من انتشار كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية البحرية تنقذ صيادين تعطل مركبهم في بحر خان يونس
أخبار » الأسرة و المجتمع

لطرد الفئران نهائياً من المنزل... اليكم هذا الزيت السحري!

29 نيسان / أبريل 2021 09:18

لطرد الفئران نهائياً من المنزل... اليكم هذا الزيت السحري!
لطرد الفئران نهائياً من المنزل... اليكم هذا الزيت السحري!

تنتشر الفئران في المنازل بنسبة كبيرة مع اقتراب فصل الصيف. حيث تبقى أبواب المنازل مفتوحة. فتدخل الفئران من خلالها وتختبئ تحت المفروشات ويصبح من الصعب قتلها.

لذا فيما يلي اشارت بعض المواقع إلى أفضل طريقة للتخلّص منها نهائياً. وهي باستخدام زيت النعناع« بحسب تعبیرها.

فرائحة النعناع مُنفّرة، ومُؤذِية للفئران، وتُعتبَر هذه الطريقة من الطُرُق الطبيعيّة؛ للتخلُّص من الفئران.

الطريقة:

1- عمل كرات متوسطة الحجم من القطن.

2- نقع كرات من القطن في زيت النعناع المركز.

3- توزيع كرات القطن في المناطق التي يظن وجود الفئران فيها، كمداخل المنزل، والزوايا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" توزع طرود غذائية للأسر الفقيرة بدعم من UPA

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟