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مستعربون يختطفون فتى بالقدس بعد الاعتداء عليه بالضرب

29 نيسان / أبريل 2021 09:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اختطفت وحدة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، الليلة، فتى في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعربين هاجموا الفتى محمود عشاير (17 عاما) واعتدوا عليه بالضرب عقب مواجهات اندلعت في البلدة، واختطفوه.

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