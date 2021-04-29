مستعربون يختطفون فتى بالقدس بعد الاعتداء عليه بالضرب

القدس المحتلة - الرأي

اختطفت وحدة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، الليلة، فتى في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعربين هاجموا الفتى محمود عشاير (17 عاما) واعتدوا عليه بالضرب عقب مواجهات اندلعت في البلدة، واختطفوه.