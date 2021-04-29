علامات الطباشير الغامضة على المنازل ترعب مدينة بأكملها

يشعر سكان بلدة نورثهامبتونشاير الصغيرة والهادئة بالمملكة المتحدة بالحيرة والرعب بعد ظهور بعض علامات الطباشير الغامضة على عدد من المنازل.

يعتقد العديد من السكان المحليين أن العلامات ربما تكون قد صنعها بائع مزيف ولكنها عادة ما تكون مرتبطة بوجود لصوص منازل ولصوص الكلاب في المنطقة.

وبحسب ما ورد تم اكتشاف العلامات من قبل جيما سمولبونز التي تعيش في ديسبورو وقالت إنها رصدت إحدى العلامات بعد أن قام رجل زعم أنه بائع طاقة بزيارة منزلها في 21 أبريل وفقًا لتقرير إعلامي محلي.

قالت: "كان يخبرني أنني كنت أدفع الكثير من الكهرباء على عداد الدفع عند الاستخدام" وقالت جيما: "أخبرته أنني لا أحصل على أجر وأنني أدفع شهريًا ثم بدا وكأنه في عجلة من أمره للذهاب".

وأضافت: "كان يتصرف بغرابة ووقف بالقرب من لوح الزجاج في بابي الأمامي كما لو كان ينظر من خلاله ولم يتراجع عندما فتحت الباب".

وتابعت جيما أن "البائع المفترض جعلها تشعر بعدم الارتياح وأرادت التخلص منه ولكن بعد أن غادر وجدت الطباشير الأبيض خارج منزلها وشعرت بالخوف على كلابها".

طرق بسيطة لتأمين منزلك

1- حماية منزلك من الخارج

تجول في الجزء الخارجي من منزلك واكتشف نقاط ضعفه وأفضل طريقة لحماية منزلك من الخارج هي مسحه بعيون السارق.

إذا كان بإمكانك بسهولة معرفة أنه يمكنك فتح نافذة فسيكون اللص بالتأكيد قادرًا على الوصول إلى نفس النتيجة ويمكنك حتى الاتصال بقسم الشرطة المحلي الخاص بك وسيقدمون تقييمًا منزليًا ويمكن أن يساعدك في تحديد نقاط الضعف في منزلك.

أثناء البحث عن نقاط ضعف الأمان للمنزل لاحظ أي إلكترونيات باهظة الثمن أو قطع فنية أو أثاث يمكن رصده بسهولة من خلال النوافذ.

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ولست مضطرًا إلى إعادة تصميم منزلك بالكامل لإبعاد العناصر باهظة الثمن عن الأنظار ولكن لا يضر إجراء تعديلات صغيرة حيثما أمكن ذلك لأنه لا حاجة لإغراء اللصوص أكثر مما تحتاج!

حافظ على تهذيب الشجيرات حول المداخل

آخر شيء تريده هو تسهيل إخفاء اللص عند محاولته الاقتحام لذا تخلص من خياراته في أماكن الاختباء، قد يحتاج فقط إلى بضع دقائق من التغطية للدخول ولكن مع عدم وجود مكان للاختباء أثناء القيام بذلك فمن غير المرجح أن يحاول حتى.

ويمكنك حتى أن تزرع شجيرات شائكة بالقرب من نوافذك لتجعل من الصعب اقتحامها!

بناء سياج حول المنزل

إذا لم يكن لديك سياج بالفعل يمكن أن يكون تثبيت السياج طريقة ممتازة لإبعاد الزوار غير المرغوب فيهم عن ممتلكاتك فكرة جيدة.

يميل السياج المعدني ذو السلسلة المفتوحة أو الزينة إلى أن يكون مفضلًا ويتم تثبيته بشكل مثالي في الخرسانة لمنع الرفع ويمكن أن يكون تسلق الأسوار الصلبة أسهل وتوفر مكانًا يختبئ فيه اللصوص على الرغم من أن بعض مالكي المنازل يفضلونها للخصوصية وتقليل الضوضاء.

ويمكنك تأمينها بشكل أفضل من خلال وجود أسطح مدببة حادة أو إذا كنت لا تمانع في إلقاء نظرة تقريبية تحقق من تكلفة سياج الأسلاك الشائكة.

قم بوضع الأشياء باهظة الثمن في البنك

على الرغم من أنه قد يبدو من الصعب ذلك إلا أن تركها يجعلها هدفًا سهلاً للصوص وقم دائمًا بإغلاق سيارتك وتأكد من ركن سيارتك في منطقة مضاءة جيدًا.

قم بتثبيت إضاءة مستشعر الحركة حول منزلك

عند المداخل سلط الضوء على دخيل محتمل قبل أن يتمكن حتى من لمس الأبواب أو النوافذ عن طريق إضافة إضاءة بأجهزة كشف الحركة عند المداخل وخاصة الزوايا المظلمة من منزلك.

وإذا كنت تعيش في شقة فاطلب من المالك تركيب إضاءة كافية في الممرات والصالات للتخلص من الزوايا المظلمة.

تعرف على جيرانك

تميل الجريمة إلى أن تكون أقل في المجتمعات المتماسكة لأن الجيران يميلون أكثر إلى الاهتمام ببعضهم البعض ويمكنهم بسهولة اكتشاف أي شخص غريب.

يمكن أن يكون جيرانك أحد أفضل أصولك في منع الجرائم المنزلية لأنهم يقدمون أعينًا إضافية ومنظورًا خارجيًا.

بالإضافة إلى ذلك إذا كان لديهم جدول عمل أو مدرسي مختلف عن جدولك فقد يكونون موجودين خلال اليوم الذي تكون فيه بعيدًا ويمكنهم تنبيهك إلى أي نشاط مشبوه قد يحدث في غيابك.

كيف تحمي منزلك من السرقة؟

حافظ على ساحة منزلك خالية من الألعاب والأدوات والسلالم يشير الفناء المليء بالألعاب إلى اللص إلى أن المنزل قد يكون مليئًا بوسائل ترفيه مثيرة للاهتمام مثل أجهزة الألعاب أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ويمكن أن يوفر السلم أو صندوق الأدوات الذي تم تركه لفترة وجيزة لفترة ما بعد الظهر مساعدة لص انتهازي في الوصول إلى منزلك.

تحدث إلى جمعية الحي الخاص بك حول زيادة الإضاءة في شارعك، غالبًا ما يلاحق اللصوص شارعًا أو حيًا بأكمله لتحديد ما إذا كان هدفًا جيدًا، لكن غالبًا ما يفضلون القيام بذلك في ظلام الليل.

ومن المحتمل أن يردعه الحي المضاء جيدًا عن منطقتك أو على الأقل يجعل من الصعب جدًا عليه الهروب دون أن يتم اكتشافه.

تقليم الأشجار حول المنازل المكونة من طابقين، قد يصعد المحتال المصمم شجرة ويقتحم نافذة في الطابق العلوي إذا كانت الفروع طويلة بما يكفي لمنحه إمكانية الوصول، إذا كان لديك طابق ثاني فقم بقص فروع الشجرة الخلفية لمنع السارق من اتخاذ هذه الخطوة.

وضع في اعتبارك تكوين برنامج مراقبة الحي وسيعطيك هذا الفرصة للتعرف على جيرانك بشكل أفضل وخلق وعي والتزام لا يقدران بثمن بمنع الجريمة في منطقتك.

ويمكنك التحدث إلى قسم الشرطة المحلي الخاص بك حول إعطاء مجموعتك محاضرة غير رسمية يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لتحديد شخص مشبوه وماذا تفعل إذا لاحظت وجود شخص يتسكع في شارعك.

وكيفية التعرف على عملية سطو جارية وكيفية التعرف على السيارة المسروقة وماذا تفعل في حالة الطوارئ.

اعمل مع جيرانك لتنظيف الحي إذا لزم الأمر، يمكن للشارع المتهالك الذي تصطف على جانبيه الكتابة على الجدران والمتناثر أن يرسل رسالة إلى المجرمين مفادها أن سكان منطقتك لا يهتمون بالحي أو بعضهم البعض.

وهذا يجعل موقعًا متميزًا للسرقة، يمكنك الاتصال بقسم الأشغال العامة المحلي للمساعدة في التنظيف ويمكن أن تكون فرصة ممتازة للتواصل مع جيرانك ناهيك عن جعل منطقتك مكانًا أجمل للعيش فيه.

أغلق الأسوار والبوابات وأبواب الجراج، يستحق الأمر الاستثمار في قفل عالي الجودة لكل مدخل خارجي حتى لو قمت بقفله في الليل فقط.

ونظرًا لأن معظم الأصدقاء والعائلة لن يمانعوا في الاتصال مسبقًا لإعلامك بأنهم سيقومون بالزيارة فمن الأفضل تركهم مقفلين في جميع الأوقات، لا تترك باب الجراج مفتوحًا أبدًا إذا لم تكن بداخله أو بالخارج وقادرًا على مراقبته.

وقم بتثبيت أرقام كبيرة عاكسة على منزلك وصندوق البريد الخاص بك، هذا يسهل على الشرطة التعرف على منزلك في حالة الطوارئ.

ويفضل اللصوص البيوت المظلمة التي يصعب تحديدها بالعنوان لأنها يمكن أن تشتريها لحظات فراغ حاسمة في حال تم القبض عليهم متلبسة.

قم بتأمين سيارتك، إذا كان يجب عليك إيقاف سيارتك في الشارع فافعل ذلك في منطقة مضاءة جيدًا وجلب الأشياء الثمينة مثل الهواتف المحمولة والمحافظ وأجهزة GPS وأجهزة الراديو عبر الأقمار الصناعية إلى الداخل.

ولا تترك أبدًا أي شيء ذي قيمة على مرأى من الجميع وقم دائمًا بإغلاق الأبواب ولف النوافذ، يمكن أن تحدث عمليات الاقتحام حتى في أكثر الأحياء أمانًا.

وتعتبر السيارة غير المقفلة واحدة من أسهل الأهداف الممكنة. لا تترك أبدًا مفتاحًا احتياطيًا في الحاجب أو في أي مكان آخر بالداخل ، حتى لو كانت السيارة مقفلة