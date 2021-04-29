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بعد 4 سنوات من فقدانه.. قط يعود إلى صاحبه في الولايات المتحدة

29 نيسان / أبريل 2021 09:35

بعد 4 سنوات من فقدانه.. قط يعود إلى صاحبه في الولايات المتحدة
بعد 4 سنوات من فقدانه.. قط يعود إلى صاحبه في الولايات المتحدة

كشفت قناة "كيرو7" عن لم شمل القط "سيد" بمالكه في تكساس بعد أربع سنوات، وذلك بعد أن هرب "سيد" أثناء انتقال مالكه شريف يلتون إلى ولاية تكساس الأمريكية.

وأشارت القناة إلى أن شريف يلتون، مالك القط، بحث عن الحيوان الأليف لمدة عام ونصف العام دون أن يعثر عليه.

في حين لفتت "كيرو7" إلى أن موظفي مأوى الحيوانات الإقليمي في مقاطعة تيلر بولاية كولورادو وضعوا في أبريل الجاري فخا للإمساك بقطة أخرى هاربة، ولكن تم القبض على القط "سيد".

وأظهرت الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها أن "سيد" كان مزودا بشريحة إلكترونية، وعبر المعلومات المخزنة على الشريحة، تم التعرف على هوية المالك الحقيقي وإعادة القط إليه.

وقال موظفو المأوى في "فيسبوك": "سيد ومالكه في غاية السعادة لأنهما معا مرة أخرى".

 

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