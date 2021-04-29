التعليم تنظم لقاءً حواريًا حول أداء العمل وآفاق التطوير

غزة - الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة لقاء حوارياً حول أداء العمل وآفاق التطوير في المجال التعليمي بمشاركة رئيس متابعة العمل الحكومي أ. د. محمد عوض، ووكيل وزارة التعليم د. زياد ثابت والمدراء العامين ومدراء التربية.

ورحب الدكتور زياد ثابت بالدكتور محمد عوض شاكراً له دعمه وتشجيعه المستمر لبرامج وخطط الوزارة كما رحب بجميع الحضور في هذا اللقاء الحيوي والمهم.

من جانبه أعرب عوض عن سعادته بهذا اللقاء في وزارة التعليم والذي يأتي ضمن متابعة العمل في مختلف الوزارات ومنظومة العمل الحكومي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء والنقاش واستعراض العديد من إنجازات الوزارة والتحديات والصعوبات التي تواجهها إضافة إلى الخطط والبرامج المستحدثة وآفاق التطوير.