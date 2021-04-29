وكالة الرأي الفلسطينية نيابة غزة تؤكد تعاونها مع الشرطة لتحقيق العدالة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد فتح بحر قطاع غزة أمام حركة الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة البحرية" تنقذ صيادين تعطل مركبهم من نيران الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث الطبية" تضبط مزوري تقارير وأختام طبية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنفذ لقاءً تدريبياً حول "اتخاذ القرار" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُفرج عن 79 غارماً من نظارات غزة ورفح وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنظم لقاءً حواريًا حول أداء العمل وآفاق التطوير وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة تنظم ندوة علمية بعنوان "شهر رمضان ومضات نفسية" وكالة الرأي الفلسطينية بشرط معقد.. مانشستر يونايتد يرحب بعودة رونالدو! وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة في الدوري الإنكليزي.. لفتة إنسانية تجاه لاعبين مسلمين صائمين
أخبار » الأخبار الحكومية

بمشاركة رئيس متابعة العمل الحكومي

التعليم تنظم لقاءً حواريًا حول أداء العمل وآفاق التطوير

29 نيسان / أبريل 2021 09:44

غزة - الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة لقاء حوارياً حول أداء العمل وآفاق التطوير في المجال التعليمي بمشاركة رئيس متابعة العمل الحكومي أ. د. محمد عوض، ووكيل وزارة التعليم د. زياد ثابت والمدراء العامين ومدراء التربية.
ورحب الدكتور زياد ثابت بالدكتور محمد عوض شاكراً له دعمه وتشجيعه المستمر لبرامج وخطط الوزارة كما رحب بجميع الحضور في هذا اللقاء الحيوي والمهم.
من جانبه أعرب عوض عن سعادته بهذا اللقاء في وزارة التعليم والذي يأتي ضمن متابعة العمل في مختلف الوزارات ومنظومة العمل الحكومي.
وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء والنقاش واستعراض العديد من إنجازات الوزارة والتحديات والصعوبات التي تواجهها إضافة إلى الخطط والبرامج المستحدثة وآفاق التطوير.

4d956279-bdcd-4b8a-9d6d-c0e89ebcc3aa a75681e5-15a1-47ab-8893-6c76ffb0ff97 f54295d6-9c82-4bf5-903b-fb9c9acdb5e2
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟