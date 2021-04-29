"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

غزة- الرأي

شرعت مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية، بصرف مخصصات كفالات الأيتام النقدية ، على الأيتام المكفولين لديها، ضمن حملة (نحن معكم) الرمضانية لعام ٢٠٢١م لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الفضيل.

حيث تولي مؤسسة فارس العرب الاهتمام الأكبر من خلال برامجها الخيرية لشريحة الأيتام ، في ظل غياب الاهتمام والرعاية التي تحظى بها هذه الشريحة من قبل الكثير من المؤسسات الخيرية ، رغم حاجة تلك الفئة لسعي الجميع وعملهم الدؤوب على دمج وصقل مهاراتهم وقدراتهم ، والعمل على بناء شخصياتهم بشكل سليم.

وتسعي المؤسسة دائما لخلق فرص مناسبة لتجتمع مع الاطفال الأيتام من خلال الأنشطة والفعاليات والرحلات، كنوع من المساندة والدعم بغرض عمل برامج صحية ونفسية وترفيهية لهم.

وبلفته جميلة قامت المؤسسة بتوزيع هدية رمضانية (فانوس رمضان) لكل طفل يتيم، لرسم الابتسامة على وجوههم وإدخال السعادة على قلوبهم، للتخفيف عنهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وشكرت مؤسسة فارس العرب الداعمين والكفلاء على ما يقدمونه دائما لرعاية الأيتام بشكل مستمر، ومساهماتهم الخيرية لضمان وصول المساعدات لكل طفل يتيم، والعمل الجاد من أجل دمجهم بشكل سليم أسوة بالآخرين في المجتمع الفلسطيني.