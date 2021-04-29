6 وفيات و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2555 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1404 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 100405 إصابة بينها 13610 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 85911 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 884.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 334 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 243.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 36781 شخصًا.