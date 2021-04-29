الأوقاف تعلن ضوابط المعتكفات بالعشر الأواخر من رمضان

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، عن ضوابط المعتكفات الدائمة في العشر الأواخر من شهر رمضان في ظل تفشِّي جائحة كورونا، وذلك في إطار حرصها على استمرار إقامة الشعائر الدينية في المساجد والمحافظة عليها بما يحقق الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي، أن الضوابط هي كالتالي:

1. الحصول على موافقة رسمية من مديرية أوقاف المحافظة المعنية.

2. ألا يزيد عدد المعتكفين عن 15 معتكفًا فقط في المعتكف الواحد.

3. تناول الطعام يكون بشكل فردي، لكل معتكف صحن خاص، وأدواته الخاصة به، ولا يستخدمها غيره.

4. الالتزام بالاعتكاف طيلة أيام العشر، ولا يخرج من المعتكف إلا ليلة العيد.

5. الالتزام بالتباعد الجسدي في النوم والصلاة والدروس وجميع المناشط.

6. يكون لكل معتكف سجادته الخاصة ومصحفه، ويلتزم بلبس الكمامة عند مخالطة الآخرين، والمواظبة المستمرة على النظافة الشخصية.

7. أن يكون المسجد مناسب للاعتكاف حسب معايير إجراءات السلامة.

8. إذا ظهرت إصابة كورونا عند أحد المعتكفين يلتزم الجميع بالعزل وعدم الاختلاط ببقية المصلين مطلقًا.

9. الالتزام التام بحظر التجول الليلي، وعدم التحرك خلال فترة الحظر.

10. عقد نية رفع الوباء، والاجتهاد في الدعاء والضراعة لله أن يدفع عنا وعن المسلمين الوباء والبلاء.

وأكدت الوزارة، أن هذه الضوابط ملزمة للمعتكفين، وأي معتكف يُخالف الشروط الواردة أعلاه سيتم إغلاقه.