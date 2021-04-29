10 وفيات و328 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 10 حالات وفاة و328 إصابة جديدة بفيروس كورونا و440 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة على النحو التالي: " طوباس 2، طولكرم 2، نابلس 3، الخليل 3".

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 14، طولكرم 43، جنين 55، نابلس 89، قلقيلية 10، الخليل 51، سلفيت 9، رام الله والبيرة 41، ضواحي القدس 2، بيت لحم 10، أريحا والأغوار 4".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 22، طولكرم 29، جنين 67، نابلس 125، قلقيلية 18، الخليل 71، سلفيت 15، رام الله والبيرة 69، ضواحي القدس 6، بيت لحم 13، أريحا والأغوار 5".

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 147 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 370 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 255.662، بينهم 179.673 تلقوا الجرعتين من اللقاح.