وزارة التنمية توزع حقائب مهنية لطلبة مركز الرعاية الاجتماعية بخان يونس

خان يونس- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع مركز شؤون المرأة غزة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان unfpa، بتوزيع حقائب مهنية، على جميع الطلاب والطالبات لجميع الأقسام بمركز الرعاية الاجتماعية بخانيونس والبالغ عددهم 72 طالباً وطالبة ، وشملت الحقائب المهنية على أدوات لوازم الورش.

جاء ذلك بحضور مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية أ.محمد غنيم و مدير دائرة المراكز أ. جواد المجبر ومدير مركز خانيونس أ. يحيى صيام و رئيس القسم أ.عبدالرحيم طافش.

وتحدثت سلمى السوريكي عن دور مركز شؤون المرأة في دعم المجتمعات الهشة ودعمها لرفع كفاءتها والتخفيف عن اسر الطلاب في ظل الظروف الصعبة .

كما تحدث أ.جواد المجبر عن أهمية الحقائب في صقل شخصية الطالب المهنية خارج المركز وأكد على الحفاظ على الحقائب و عدم بيعها .

وفي نفس السياق، تقدم يحيي صيام بالشكر الجزيل الى مركز شؤون المرأة على العطاء اللامحدود في دعم المراكز وتمنى أن تستمر العلاقة لما لها أثر كبير في نفوس الطلبة