معروف: تقييم الحالة الوبائية منتصف الأسبوع القادم

غزة- الرأي

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن هناك تقييم للحالة الوبائية منتصف الأسبوع القادم ، مشيراً إلى أن كل المؤشرات الوبائية تشير لعدم تخفيف الإجراءات ومؤكداً أن عنصر الحسم في تخفيفها هو المواطن.

وقال معروف في حديثٍ لإذاعة "صوت الأقصى :"نسعى جاهدين بأن لا نذهب لإجراءات ضاغطة على المجتمع بشكل كبير وهذه الإجراءات قد يراها البعض غير كافية ولكنها تعالج الحالة الوبائية في هذه المرحلة".

وأضاف:" نتفهم أن يكون للإجراءات الاحترازية المتخذة آثار وتداعيات على قطاعات متعددة في المجتمع لكننا قدر المستطاع نجتهد أن نوازن ما بين عدم وصول هذه التداعيات والآثار إلى حالة لا يستطيع معها المجتمع تقبلها".

ونوه إلى أن الإجراءات المتخذة تتناسب مع الحالة الوبائية وهي تقدر بقدرها لكي تحدث أثر طبي واضح على منحنى تسجيل الإصابات دون أن يكون لتداعياتها آثار سلبية كبيرة على المجتمع وقطاعاته المختلفة.