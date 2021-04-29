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إصابة جنود إسرائيليين بالسرطان خلال عملهم بالقبة الحديدية

29 نيسان / أبريل 2021 03:48

منظومة القبة الحديدة
منظومة القبة الحديدة

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، النقاب عن إصابة عدد من جنود ومجندات جيش الاحتلال بمرض السرطان، خلال أو بعد خدمتهم العسكرية بالقرب من بطاريات القبة الحديدية.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن مجموعة من الجنود والمجندات الإسرائيليين، الذي خدموا في الدفاعات الجوية، تحديداً بالقرب من بطاريات القبة الحديدية، أعلنوا عن أصابتهم بمرض السرطان.

وأضافت أن هؤلاء الجنود والمجندات، أعلنوا عن إصابتهم بمرض السرطان، مع اقتراب انتهاء خدمتهم العسكرية، أو بعد عدة شهور من تحررهم من الخدمة.

وبينت أن أبحاث طبية جديدة أثبتت، أن أعلى نسبة للإصابة بمرض السرطان داخل الجيش الإسرائيلي، هي في أوساط العاملين بمجال الدفاعات الجوية.

ونقلت "يديعوت"، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن هذه المعطيات ليست شاذة، وأن الإصابة بمرض السرطان في صفوف جنود الجيش، ليس أمرا غريباً".

وأشارت الصحيفة الى أن التحقيق الكامل بهذه القضية، سوف يتم نشره غداً، في الملحق الأسبوعي لها، الذي ينشر كل يوم جمعة باسم "سبعة أيام".

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