وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بترحيل أهالي خربة في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشرع في بناء بؤرة استيطانية جديدة بمدينة الخليل وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح عيادة أسنان والعيادات الخارجية لمستشفى الولادة بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية معروف: تقييم الحالة الوبائية منتصف الأسبوع القادم وكالة الرأي الفلسطينية "عوض" و" وادي" يؤكدان حرصهما على دعم المنتجات الوطنية وتطويرها وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ زيارات تفقدية لمزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تنظم جولة ميدانية على مشاتل الخضار وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتفقد مزارعي البستنة الشجرية في منطقة النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" و"المرأة" تعقدان حفل تكريم "امرأة فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية توزع حقائب مهنية لطلبة مركز الرعاية الاجتماعية بخان يونس
أخبار » الأخبار العبرية

ارتفاع في أسعار الوقود اعتباراً من أول مايو القادم

29 نيسان / أبريل 2021 04:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

تشهد أسعار الوقود ارتفاعاً اعتباراً من فجر الأول من شهر أيار/ مايو 2021، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وأشارت شركات إسرائيلية عاملة في مجال المحروقات أن سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية سيرتفع إلى 6 شواقل و6 أغورات بنسبة ارتفاع 0.33%.

وبينت تلك الشركات أن الخدمة العادية المستهلك تُلزم بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد أحد العاملين في محطات الوقود.

وأوضحت أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود يعتبر للمرة الخامسة على التوالي، وهو ناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية.

يذكر أن أسعار الوقود في قطاع غزة وفلسطين عامة تحدد وفق الأسعار لدى الاحتلال الإسرائيلي المرتبط بأسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويرتبط سعر المحروقات بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيراً على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟