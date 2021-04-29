ارتفاع في أسعار الوقود اعتباراً من أول مايو القادم

فلسطين المحتلة - الرأي

تشهد أسعار الوقود ارتفاعاً اعتباراً من فجر الأول من شهر أيار/ مايو 2021، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وأشارت شركات إسرائيلية عاملة في مجال المحروقات أن سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية سيرتفع إلى 6 شواقل و6 أغورات بنسبة ارتفاع 0.33%.

وبينت تلك الشركات أن الخدمة العادية المستهلك تُلزم بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد أحد العاملين في محطات الوقود.

وأوضحت أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود يعتبر للمرة الخامسة على التوالي، وهو ناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية.

يذكر أن أسعار الوقود في قطاع غزة وفلسطين عامة تحدد وفق الأسعار لدى الاحتلال الإسرائيلي المرتبط بأسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويرتبط سعر المحروقات بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيراً على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.