5 أعشاب تساعد على إنقاص الوزن

تضيف الأعشاب والتوابل النكهات والمذاق الجيد إلى طعامك، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية التى يمكن أن تساعد فى الحفاظ على صحتك وتساعد أيضًا فى إنقاص الوزن، ويمكن أن تساعد بعض الأعشاب أيضًا فى محاربة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وفي هذا التقرير نستعرض 5 أعشاب يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي لإنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 أعشاب يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائى لإنقاص الوزن

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود هو نوع من التوابل المنزلية الشائعة، وتحتوى هذه التوابل على مادة البيبيرين المسئولة عن معظم فوائدها الصحية يمكن أن يساعد التأثير الحرارى للتوابل فى تحسين الأداء الأيضى أو معدل حرق الدهون ومنع تراكم الدهون فى الجسم.

يمكن أن يساعدك أيضًا على حرق الدهون بسرعة وزيادة الشعور بالشبع يمكنك إما مضغ الفلفل الأسود مباشرة أو صنع شاي الفلفل الأسود لجني فوائد هذه التوابل.

الفلفل الحار

يُضاف الفلفل الحار بشكل شائع إلى الطعام لجعله حارًا، ويمكن أن يساعد أيضًا فى زيادة التمثيل الغذائى وزيادة عملية حرق الدهون تحصل هذه التوابل الشائعة على حرارتها من مركب يسمى الكابسيسين، قد يساعد هذا المركب أيضًا فى قمع شهيتك وتعزيز فقدان الوزن.

ووفقًا لدراسة صغيرة فإن تناول مكمل الكابسيسين يزيد من مستويات الشبع ويقلل من إجمالى السعرات الحرارية يمكنك إضافة فلفل حار إلى طعامك أو تناول ملعقة صغيرة منه قبل كل وجبة.

القرفة

القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد فى قمع الجوع وتمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية، وأظهرت هذه التوابل أيضًا أنها تقلل من بعض الآثار السيئة لتناول الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن يساعد تأثيره على مستويات الجلوكوز في الدم أيضًا على إنقاص الوزن والحفاظ على الصحة العامة رش القليل من القرفة فوق دقيق الشوفان أو الجبن لزيادة عملية حرق الدهون.

بذور الحلبة

بذور الحلبة لها نكهة قوية وهي تنتمي إلى عائلة البقوليات. تحتوي البذور الصفراء على 45% من الألياف (معظمها غير قابلة للذوبان) يمكن أن تساعد في إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات والدهون، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

ووفقًا لدراسة صغيرة أجريت على 18 شخصًا فإن تناول 8 جرامات من ألياف الحلبة يوميًا يزيد من الشعور بالشبع ويقلل الجوع.

يمكنك نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء الدافئ طوال الليل وشربها في الصباح أو إضافة البذور إلى طعامك.



الكركم

الكركم نوع من التوابل الذهبية التي تضفي على الطعام لونًا أصفر حيويًا لكنها محملة أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تدعم فقدان الوزن.

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب مهم موجود في التوابل الصفراء المسؤول عن فوائده الصحية القوية.

يُعرف الكركمين بخصائصه في حرق الدهون والتي قد يحتاجها المرء لتسريع عملية إنقاص الوزن وفقًا لدراسة مراجعة، كشف 1600 شخص أن تناول الكركمين يمكن أن يساعد في تقليل الوزن ومحيط الخصر.