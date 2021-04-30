وكالة الرأي الفلسطينية تحديث جديد لمساعد جوجل يسهم فى نطق الأسماء الفريدة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إدراج مربع اختيار فى مستند Word وكالة الرأي الفلسطينية تليجرام يتيح ميزة مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدمين الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية 5 أعشاب تساعد على إنقاص الوزن وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أسباب النوبة القلبية المفاجئة عند الشباب وكالة الرأي الفلسطينية الثوم العلاج السحرى داخل مطبخك وكالة الرأي الفلسطينية ارسنال يسقط أمام فياريال 2-1 فى ذهاب نصف النهائي وكالة الرأي الفلسطينية بعد تأجيل الانتخابات... النخالة يدعو القوى لاجتماع عاجل وكالة الرأي الفلسطينية ليونيل ميسي يعزز موقعه في الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية توتي يصعق الإنتر فى قمة الدوري الإيطالي
أخبار » عجائب وطرائف

مصر تسترد قطعتين أثريتين تم تهريبهما لإيطاليا

30 نيسان / أبريل 2021 10:23

1
1

تسلم سفير مصر لدى إيطاليا هشام بدر، قطعتين أثريتين تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية

وتعود القطعتان الأثريتان  إلى العصور اليونانية والرومانية في مصر، الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة من الفخار، والثانية إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، ويعودان للعصر اليوناني الروماني.

وتمت مراسم تسليم القطعتين بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربيناري) بروما.

يأتي ذلك في إطار جهود مصر لاستعادة الآثار المهربة بالخارج حفاظا على تراثها وتاريخها الحضاري، بحسب ما ذكر بيان للخارجية المصرية.

وأعرب السفير هشام بدر عن تطلعه لاستعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة من خلال التعاون المستمر مع الجهات الإيطالية المعنية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟