حذاء رياضي بـ 1.8 مليون دولار

حطّم الحذاء الرياضي الأول من طراز "نايكي ييزي" الذي انتعله المغني كانييه ويست على خشبة المسرح ، خلال حفلة "غرامي"، الرقم القياسي الذي توصل إليه بيع حذاء رياضي.

فقد بيع حذاء ويست مقابل 1.8 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق لحذاء رياضي، كما أعلنت دار "سوذبيز" الاثنين.

والحذاء الذي حطّم سابقاً الرقم القياسي بيع بمبلغ 615 ألف دولار في أغسطس (آب) 2020 في مزاد لدار "كريستيز".

وأعلنت "سوذبيز"، في بيان، أن "البيع يمثل أعلى سعر مسجل علناً لبيع حذاء رياضي على الإطلاق"، مضيفة "وهذا أيضاً أول زوج من الأحذية الرياضية يصل سعره إلى مليون دولار".

وقد اشترت حذاء ويست سوق استثمارية للأحذية الرياضية تسمح للمستخدمين بالاستثمار في أزواج نادرة من الأحذية الرياضية، هي "ريرز".

وكان الحذاء الرياضي الأسود هو الأول الذي تطلقه علامة "ييزي" التجارية التي يملكها ويست، وقد أثار ضجة في عالم الموضة عندما انتعله خلال عرض "غرامي" لعام 2008.

وكانت "نايكي" تتعاون مع رياضيين فحسب، قبل أن تتفق مع ويست. ما اعتُبر خرقاً كبيراً للعلامة التجارية الأميركية.

وأطلقت مجموعة "إير ييزي 1" بإصدار محدود عام 2009 وتلتها "إير ييزي 2" في عام 2012.

وفي العام التالي، أنهى ويست شراكته مع "نايكي"، معتبراً أن نصيبه من الإيرادات غير كافٍ وواصل التعامل مع "أديداس" عام 2014.

وحققت تلك الشراكة نجاحاً تجارياً، وبلغت العائدات 1.7 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لمذكرة داخلية لمصرف "يو بي أس" استشهدت بها وكالة "بلومبيرغ".

وقال براهم ووتشر أحد المسؤولين في "سوذبيز" إن المبلغ "يظهر كانييه ويست كواحد من أكثر مصممي الملابس والأحذية الرياضية تأثيراً في عصرنا".