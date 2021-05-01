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الطقس: ارتفاعات طفيفة على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

01 آيار / مايو 2021 09:39

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، حارا نسبيا الى حار وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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