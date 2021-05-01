ما هى الفيتامينات التى يمكن أن تساعد فى علاج الالتهاب؟

أشارت الأبحاث إلى أن هناك فيتامينات معينة تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، ويمكن الحصول على هذه الفيتامينات في شكل مكمل وعن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على هذه الفيتامينات.

فيما يلي قائمة بـ 6 فيتامينات لها خصائص مضادة للالتهابات، والأطعمة التي تعد مصادر غنية بها، وفقا لتقرير موقع " verywellhealth".

فيتامين أ



لقد وجدت الدراسات أن فيتامين (أ) يمكن أن يحافظ على جهاز المناعة من فرط النشاط والتسبب في الالتهاب، يمكن للأنظمة الغذائية الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين أ أن تساعد في تقليل الالتهاب.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ الجزر واللفت والكرنب والسبانخ ومجموعة متنوعة من الخضار الورقية.

فيتامينات ب



غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B6 مستويات عالية من البروتين التفاعلي C ، وهو مركب آخر مسئول عن الالتهاب ، وخاصة في أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

لتقليل الالتهاب وزيادة فيتامين ب 6 ، جرب تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ب ، بما في ذلك اللفت والفلفل والفطر والشمام والتونة والدواجن.

وجدت إحدى الدراسات أنه حتى الجرعات المنخفضة من مكملات حمض الفوليك (المعروفة أيضًا باسم حمض الفوليك ، وهو فيتامين ب آخر) التي يتم تناولها يوميًا ولفترات قصيرة يمكن أن تقلل الالتهاب.

تشمل المصادر الغذائية لحمض الفوليك البازلاء السوداء ، والخضراوات الورقية الداكنة ، والهليون ، والكبد.

فيتامين سي



من المعروف أن فيتامين سي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي ويعمل بشكل جيد، علاوة على ذلك ، تظهر الأبحاث أن فيتامين C يمكنه التخلص من الجذور الحرة المسئولة عن الالتهاب.

للحصول على المزيد من فيتامين سي من نظامك الغذائي ، تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات ، والتي تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحسن الصحة وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

فيتامين د



وفقًا لتقرير صادر عن أبحاث الغذاء والتغذية ، فإن ما يصل إلى 41.6٪ من الأمريكيين يعانون من نقص فيتامين (د)، وقد أثبتت الدراسات منذ فترة طويلة وجود صلة بين انخفاض فيتامين د ومجموعة متنوعة من الأمراض الالتهابية، علاوة على ذلك ، يعرف الباحثون أن تحسين فيتامين د يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

يشير تقرير آخر في مجلة علم المناعة إلى أن أحداثًا جزيئية وإشارات معينة مسئولة عن قدرة فيتامين (د) على تثبيط الالتهاب. علاوة على ذلك ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين (د) الاستفادة بالتأكيد من مكملات فيتامين (د).

يتوفر فيتامين (د) بشكل طبيعي من الشمس ، ولكن لا يمكن للجميع الحصول على فيتامين (د) من الشمس، وأفضل مصادر الغذاء لفيتامين د هي الأسماك وصفار البيض واللحوم العضوية والأطعمة المكملة بفيتامين د ، بما في ذلك الحليب.

فيتامين هـ



فيتامين E هو فيتامين آخر مضاد للأكسدة ، مما يعني أنه يمكن أن يقلل الالتهاب، ووفقا للأبحاث فإن فيتامين (هـ) له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تكون المكملات مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية.

يوجد فيتامين هـ بشكل طبيعي في المكسرات والبذور ، بما في ذلك اللوز وبذور عباد الشمس. كما أن العديد من الفواكه والخضروات غنية بفيتامين هـ ، بما في ذلك الأفوكادو والسبانخ.

فيتامين ك



يمكن أن يقلل فيتامين K من علامات الالتهاب ويساعد في تخثر الدم وحماية صحة العظام ، كما أن فيتامين K ضروري لصحة العظام ، فإن معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي منه من وجباتهم الغذائية.

يجب أن يهدف الرجال البالغون إلى تناول 120 ميكروجرامًا يوميًا من فيتامين ك ، بينما يجب أن تستهدف النساء 90 ميكروجرامًا. الأرقام اليومية الموصى بها أقل للأطفال والرضع.

هناك نوعان من فيتامين ك: فيتامين ك 1 وك 2. يوجد فيتامين K1 في الخضار الورقية ، بما في ذلك اللفت والسبانخ والبروكلي والملفوف ، بينما يوجد K2 في الدجاج والكبد والبيض.