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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2820) السبت 1/5/2021

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية: إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي الشيخ جراح

بالصور الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" ليوم الثلاثاء مايو

عباس يُعزي "ريفلين" بقتلى تدافع "الجرمق"

"أونروا" ترُد غاضبة على انتقاد البرلمان الأوروبي مناهجها

اشتية يقرر عودة جميع المستقيلين من وظائفهم بسبب ترشحهم

هنية يدعو للقاء وطني جامع لتجاوز المرحلة وإجراء الانتحابات في

داخلية غزة: الحبس لعنصر اعتدى على الصحفية مرشد

الخضري: أكثر من 300 ألف عامل بغزة مُعطل عن العمل

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يتوجه إلى موقع حادث التدافع ويعلن عن تحقيق

نتنياهو يتجه لطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة وغانتس يرفض

6 من يهود أميركا وكندا لقوا حتفهم بـ "كارثة صفد"

هيرست: نصر إسرائيل "الزائف" سيمرغ في شوارع القدس

اخبار دولية

بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية.. تركيا تدعو إسرائيل إلى احترام اتفاقية أوسلو

الاتحاد الأوروبي يعرب عن خيبة أمل شديدة إزاء تأجيل الانتخابات الفلسطينية

واشنطن في أول تعليق لها على تأجيل الانتخابات: ذلك شأن فلسطيني

أخبار عربية

هكذا وصف مفتي سلطنة عمان أهل غزة والقدس

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة

عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق في فعاليات شعبية فلسطينية في مناطق التماس والقدس

الأسرى الثلاثة سواركة والهور والريماوي يواصلون معركة “الأمعاء الخاوية” لنيل الحرية

تأجيل الانتخابات يؤجج الخلافات الفلسطينية ودعوات لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني

الشرق الأوسط

احتجاجات فلسطينية على قرار تأجيل الانتخابات... وأسف

رفع علم إثيوبيا في دير مملوك للكنيسة المصرية بالقدس يثير استهجان الأقباط

عشرات الإصابات بين الفلسطينيين خلال صدامات مع قوات الاحتلال

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

رسميًا.. الرئيس الفلسطيني يصدر مرسومًا بتأجيل الانتخابات العامة

الشروق المصرية

حماس ترفض شرط عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية

نحو 70 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة

الاحتلال الإسرائيلي يعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم واعتقال آخر جنوب جنين

الخارجية الفلسطينية: 3 فلسطينيات في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

الغد الأردنية

فلسطين: مقدمة اشتراكية للكفاح التحرري

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"القدس موعدنا" تكشف بدء التحرك القانوني ضد قرار تأجيل الانتخابات

"ناصيف" يدعو لعمل مشترك لتصويب "خطيئة" تعطيل الانتخابات

إغلاق أقسام الطوارئ المستشفيات الحكومية بالضفة الثلاثاء المقبل

الاحتلال: تحسناً ملحوظاً يطرأ على الحالة الوبائية لـ"كورونا"

تقرير المطالبة بتوفير برامج تشغيل للمتعطلين عن العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور

القدس المحلية

قوات من المستعربين تخطف فتيين خلال مواجهات في بيت لحم

حريق هائل في منطقة المساكن (عين كيكوب)

غزة: مقتل فتاة بطلق ناري بالخطأ

الاحتلال يعيد وضع سواتر حديدية في باب العامود بالقدس المحتلة

الصحة: تسلمنا 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك مقدمة من الرئيس

اعتقال الصحفي مصطفى صبري لعدة ساعات وتسليمه استدعاء أمنياً

الحياة الجديدة

القدس تقول كلمتها.. لا انتخابات دون عاصمة فلسطين

الاحتلال يواصل عدوانه على القدس ويصيب عددا من المواطنين بالضفة

الأيام الفلسطينية

إصابة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرات...

مجدلاني: اتصالات خلال أيام مع مختلف الفصائل والقوى لتشكيل حكومة وفاق...

كورونا": 18 وفاة ورصد 861 إصابة جديدة

مصرع 45 إسرائيلياً وإصابة 150 آخرين في تدافع ضخم خلال تجمّع ديني قرب صفد

وكالة صفا

نقابات العمال: تأجيل الانتخابات خذل ربع مليون متعطل عن العمل بغزة

القسام ينعى أحد عناصره بالبريج بعد وفاته بكورونا

"ناصيف" يدعو لعمل مشترك لتصويب "خطيئة" تعطيل الانتخابات

استنكار لتبني البرلمان الأوروبي قرارًا يُدين "أونروا"

"الصحة" تتسلم 20 ألف جرعة لقاح بتبرع شيشاني

حماس: ما يحدث في "الشيخ جراح" يستوجب تفعيل أشكال المقاومة كافة

وكالة الرأي الفلسطينية

مسيرات حاشدة لحماس نصرةً للقدس ورفضًا لتأجيل الانتخابات

إصابة شاب بزعم محاولته طعن جندي قرب بيت لحم

محيسن يشيد بجهود فريق العزل المنزلي في خدمة مصابي كورونا

فلسطين اليوم

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يستهدف 16 صحفياً ويعتقل 6 آخرين خلال ابريل المنصرم

تفاصيل..سجن فلسطيني في سجن غوانتانامو ورفع دعوة قضائية لمحاكمة 5 دول !

لجنة أممية توافق على شكوى فلسطينية ضد "إسرائيل"

سما نيوز

الأحمد: في هذه الحالة فقط بإمكاننا تحديد موعد جديد للإنتخابات

الاحصاء :334 ألف عاطل عن العمل في فلسطين

نقابات العمال: تأجيل الانتخابات خذل ربع مليون عاطل عن العمل بغزة

الاحتلال يواصل سياسة التهويد والتمييز العنصري بشكل منهجي في القدس (تقرير)

عرب 48

يوم العمال العالمي: ارتفاع البطالة بفلسطين والقطاع الخاص الأكثر تضررًا بالجائح

الآلاف يؤمون المسجد الأقصى والاحتلال ينصب "سواتر متحركة"

إصابات إحداها بالرصاص الحيّ خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة

وكالة وفا

المجلس الوطني يطالب المؤسسات الدولية والعمالي ..

مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لـ "جائزة ي .

وقفة جماهيرية في طوباس دعما لقرارات القيادة و ...

حدث في مثل هذا اليوم

1 أيار (مايو)

2003م داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشجاعية في مدينة غزة ، مما أدى إلى استشهاد 13 مواطناً بينهم 3 أخوة من عائلة أبو هين وهم من حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومن بين الذين استشهدوا 3 أطفال.

1950م الأمم المتحدة تنشئ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

1921م اندلاع ثورة أيار (مايو) في فلسطين رداً على مهاجمة مسلحين يهود المصلين المسلمين في مدينة يافا، وقد شارك الجيش البريطاني مع اليهود في قتال المواطنين العرب، حين هاجم ثلاثة آلاف فلسطيني مستوطنة بيتاح تكفا (ملبّس) القريبة من يافا. وقُتل في الأحداث 48 عربياً وجرح 75 آخرين، بينما قُتل 47 يهودياً وجرح 146 آخرين. والصدامات تعم فلسطين طوال أسبوعين.

1919م بريطانيا تعلن رسميا عن وعد بلفور الذي يمنح اليهود الحق في احتلال فلسطين وإنشاء وطن قومي لهم فيها بعد طرد أهلها منها. صدر الوعد عن آرثر جيمس بلفور (1848 - 1930)، وهو من حزب المحافظين البريطاني.

1910م تأسيس صحيفة "الاعتدال" السياسية في القدس ثم انتقلت إلى يافا. صاحبها ومحررها بكري السمهوري. توقفت عن الصدور مع اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914) على الأرجح.