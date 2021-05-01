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هنية يعزّي في وفاة الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان

01 آيار / مايو 2021 05:31

وكالات-الرأي:

بعث "إسماعيل هنية"، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) برسالة تعزية ومواساة إلى الحركة الإسلامية في السودان بوفاة أمينها العام الشيخ الأستاذ الزبير أحمد الحسن.
وقال هنية في رسالة وجّهها إلى الأستاذ علي كرتي، الأمين العام المكلّف: "تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في فلسطين، ببالغ الحزن والرّضا والتَّسليم بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة الشيخ الفاضل والأستاذ القدير، المغفور له بإذن الله: الزبير أحمد الحسن، الأمين العام للحركة الإسلامية، الذي نسأل الله تعالى أن يُنعم عليه بعفوه ورضوانه، وأن يرفع درجته عنده، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يخلفكم في هذا المُصاب خيراً". 
وعبّر هنية باسمه وباسم قيادة حركة حماس، بخالص عبارات التعزية وأصدق مشاعر المواساة، لقيادة وأبناء الحركة الإسلامية في السودان وأسرة الفقيد، بوفاة الشيخ الفاضل الزبير أحمد الحسن.

ودعا الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وكلّ إخوانه ومحبّيه جميل الصَّبر والسّلوان.

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