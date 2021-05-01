ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 65 اسيراً فلسطينيا

وكالات-الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن قائمة "عمداء الأسرى" ارتفعت اليوم لتصل إلى (65) أسيراً فلسطينيا، حيث انضم إليها الأسير وائل نعيم الجاغوب (45) عاما من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة والمعتقل منذ 1/5/2001".

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال قد اعتقلت الجاغوب واتهمته بالمسئولية عن تشكيل كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، أمضى منها 20 عاماً متنقلا بين عدة سجون.

ويعتبر الجاغوب مسؤولا لفرع الشعبية في السجون وأحد قيادات الحركة الأسيرة، وكان قد تعرض للعزل عدة مرات وما يزال يقبع في زنازين العزل الانفرادي منذ قرابة عشرة أشهر.

وبينت الهيئة أنه من بين عمداء الأسرى يوجد نحو (33) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما، منهم 25 أسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، و13 أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 30 عاما أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983.

بالإضافة إلى وجود عشرات آخرين ممن تحرروا في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، واعتقلوا مجددا عام 2014 وأعيدت لهم الأحكام السابقة وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 41 عاما على فترتين وما يزال في الأسر.

وعمداء الأسرى مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم اكثر من 20 عاما على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.