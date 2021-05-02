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تجاوز لكل القيم والمبادئ الواردة في ميثاق الشرف

حماس تدين اقتحام أجهزة أمن السلطة منزل المرشح نزار بنات

02 آيار / مايو 2021 09:30

الناشط بنات
الناشط بنات

غزة - الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إقدام أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على اقتحام منزل الناشط نزار بنات المرشح عن قائمة الحرية والكرامة، وترويع زوجته وأطفاله وتحطيم منزله.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن هذا الاعتداء تجاوز لكل القيم والمبادئ الواردة في ميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بتحريم الاعتقال على خلفية سياسية واستهداف نشطاء الرأي والمناضلين.

وطالب برهوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باحترام القانون، والعمل وفق أحكامه مهما كانت الحجج والادعاءات، كما ندعوها إلى التراجع فوراً عن هذا النهج الذي يزيد حالة الاحتقان في الساحة الفلسطينية، ويضرب العلاقات الوطنية، ويأخذ الجبهة الداخلية نحو المجهول.

كما دعا الفصائل الوطنية والقوى السياسية والمدنية كافة إلى الوقوف بقوة ضد هذه الممارسات الخطيرة تجاه المواطنين الآمنين، والعمل على تشكيل شبكة حماية أمام الاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية.

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