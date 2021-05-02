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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2821) الاحد 2/5/2021

أخبار فلسطينية﻿

عباس يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية

الرئاسة الفلسطينية تدين الإجراءات القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات "سبت النور"

أوقاف غزة تتحدث عن الاعتكاف في رمضان

بدران: نتواصل مع أحزاب وقوائم للوصول لخارطة طريق بشأن الانتخابات

أخبار إسرائيلية

نتنياهو قد يطلب تمديد التفويض لتشكيل حكومة

رئيس الموساد الإسرائيلي يلتقي الرئيس الأمريكي

3 أيام أمام نتنياهو و3 سينايوهات لتشكيل حكومة إسرائيلية

اخبار دولية

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 151 مليونا والوفيات 3 ملايين و323027

البنتاغون: الحرب الكبرى القادمة ستكون مختلفة تماما

أخبار عربية

الخارجية الأردنية تدين مضايقات الشرطة الإسرائيلية للمسيحيين في محيط كنيسة القيامة بالقدس

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الرئاسة الفلسطينية ترحب بالمواقف الدولية الداعية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

الضفة.. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

مسؤولان فلسطينيان: مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية

الشرق الأوسط

فلسطين: 8 وفيات و664 إصابة جديدة

الخليج الإماراتية

الإعلام الإسرائيلي يحمّل حكومة نتنياهو مسؤولية كارثة الجرمق

الفصائل الفلسطينية تبحث «حوارا جديدا» بعد تأجيل الانتخابات

الاهرام المصرية

الرئاسة الفلسطينية تدين الإجراءات القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات "سبت النور"

إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية واعتقال 6 شبان بالقدس

الشروق المصرية

الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة طعن ... وإصابة فلسطينية

الغد الأردنية

الاحتلال الإسرائيلي يستأنف تشييع قتلى حادثة التدافع بعد انتهاء عطلة السبت

الشرق القطرية

الرئاسة الفلسطينية: قرار تأجيل الانتخابات يمثل حفاظا على الثوابت الوطنية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"القدس موعدنا": الاعتداء على المرشح نزار بنات "عمل جبان"

حماس: اعتداء الاحتلال على المسيحيين عنصري وانتهاك لحرمة المقدسات

آخر مستجدات كورونا في قطاع غزة

الاحتلال يعتدي على المحتفلين بـ"سبت النور" في القدس ويقمع مسيرتَيْن بالشيخ جراح وكفر قدوم

"الديمقراطية" تنتقد قرار البرلمان الأوروبي واللجنة المشتركة تطالب بمراجعة المنهاج الإسرائيلي

فتحي حماد: عباس يخشى على منصبه في حال أجرى الانتخابات

مئات المواطنين يشيّعون جثمان والد الأسير فادي حمد

مجالس بلديات بالضفة تنفي علمها ببيانات صدرت دعمًا لتأجيل الانتخابات

القدس المحلية

الاحتلال يفرج عن شروق البدن

مقتل سيدة في حيفا

قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتعتدي عليه بالخليل

الاحتلال يعتدي على المعتصمين بالمنازل المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح

وصول شعلة النور المقدس الى بيروت

الإسلامية المسيحية: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

الحياة الجديدة

إطلاق نار على فلسطينية بزعم محاولة طعن قرب بيت لحم

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على المحتفلين بسبت النور

بدء اعتصام مفتوح وفعاليات في المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء في حي الشيخ

المالكي: جهودنا متواصلة لحشد أوسع ضغط دولي على اسرائيل لضمان اجراء الانتخابات

فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس

الأيام الفلسطينية

لقدس: قوات الاحتلال تقمع المشاركين في احتفالات "سبت النور" قرب كنيسة...

قمع تظاهرة تضامنية مع "الشيخ جراح" وبدء اعتصام وفعاليات في المنازل المهددة

القطاع: إطلاق دفعات من البالونات الحارقة واندلاع حريقين في "أشكول"

كورونا": 8 وفيات ورصد 664 إصابة جديدة

قائمة انتخابية تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف المساعدات عن السلطة

المالكي: جهود لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات بالقدس

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة في كفر قدوم

وكالة صفا

حماس: السلطة تجاوزت مبادئ ميثاق الشرف باقتحامها منزل المرشح بنات

حركة الأحرار: مهاجمة منزل الناشط بنات "سلوك همجي"

وقفة احتجاجية ضد قرار تأجيل الانتخابات في الخليل

"مجلس المنظمات" يأسف للقرار المتفرد بتأجيل الانتخابات العامة

حماس تنعى الشيخ صادق القط

اندلاع حريقين في غلاف غزة وشبهات حول بالونات حارقة

قائمة انتخابية تطالب الاتحاد الأوروبي وقف الدعم المالي للسلطة

وكالة الرأي الفلسطينية

ترقب لتهجير 4 عائلات مقدسية بالشيخ جراح اليوم

بدران: سنجري حوارات مع الكل للتعامل مع المرحلة المقبلة

إعلاميون يجمعون على تفعيل قضية الصحفيين المعتقلين في

"حرية" يطالب بإجبار عباس على العودة لمسار الانتخابات

فلسطين اليوم

قوات الاحتلال تفرج عن أسيرة في بيت لحم

مرور غزة تسجل 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار ..ترقب موعد الصرف في غزة

سما نيوز

الجهاد الاسلامي : المقاومة لن تكون بمنأى عما يحدث في القدس وجاهزة للرد على جرائم الاحتلال

لاحتلال يطلق النار على فلسطينية قرب مستوطنة "عتصيون" بزعم محاولة الطعن

خبير إسرائيلي يكشف : هذا ما نرتكبه تجاه حماس التي تتفوق علينا في هذا المجال

بعد لقاء رئيس الوزراء.. اللواء صلاح شديد يكشف مصير المتقاعدين العسكريين قسرا

الرئاسة تعقب على اجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

عرب 48

دعوات لحماية الأقصى من المستوطنين

القدس في نيسان: شهيد و270 معتقلا دفاعا عن باب العامود والشيخ جراح

تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

قائمة عمداء الأسرى ترتفع إلى 65 أسيرًا

وكالة وفا

"وفا": 25 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في ن ...

طولكرم: وقفة دعم لأهلنا في القدس ولقرار القيا ...

دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعق ..

حدث في مثل هذا اليوم

2 أيار (مايو)

2003 م استشهد المصور الصحفي البريطاني "جيمس ميللر" عندما كان الجيش الإسرائيلي يقوم بتدمير منزل فلسطيني قرب الشريط الحدودي في رفح وقد توفي الصحفي بعد نقله للمستشفى، وقد كان ميللر يقوم بتصوير فيلم تلفزيوني وثائقي عن تأثير العنف الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين.

2004م عملية استشهادية بطولية شمال مدينة خانيونس في مستعمرة "كيسوفيم" أدت إلى مقتل 5 جنود وإصابة 4 منهم 3 في حالة الخطر وقد تبنت العملية سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين والمنفذان هما مجدي الخطيب وإبراهيم حماد من مدينة رفح

1996م لقاء قمة بين الرئيس الفلسطينسي ياسر عرفات والرئيس الأمريكي بيل كلينتون في البيت الأبيض لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط و"إسرائيل" تعلن أنها سوف تبدأ إعادة نشر القوات مدينة الخليل.

1994م انتشار 60 مراقباً دولياً في مدينة الخليل في أعقاب مجزرة الخليل التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولد شتاين.

1988م مقتل عشرة فلسطينيين وجرح آخرين في مخيم شاتيلا في لبنان خلال قتال بين جناحين من حركة "فتح"، أحدهما مؤيد لرئيس منظمة التحرير ياسر عرفات وآخر معارض له بقيادة العقيد محمد موسى (أبو موسى) المدعوم من سوريا.

1982م المسئولون في الأوقاف الإسلامية تتسلمون بواسطة البريد إنذار نهائياً من المنظمات اليهودية المتطرفة تطالبهم فيه بالسماح لليهود بأداء الطقوس.

1980م إسرائيل تُبعد، بقرار صادر عن وزير الدفاع عيزرا وايزمان، رئيسي بلدية حلحول السابق محمد ملحم، وبلدية الخليل فهد القواسمة إلى الأردن بواسطة طائرة مروحية. أصبح القواسمة عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واغتيل على يد مسلح مجهول في التاسع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1984. تلا عملية الإبعاد هجوم إرهابي نفذه تنظيم يهودي سري استهدف رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وأدى إلى إصابة رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة مما أسفر عن بتر ساقيه.