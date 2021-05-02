أعراض نقص المغنيسيوم بالجسم



المغنيسيوم معدن مهم للغاية لجسمك وصحتك العامة، فإذا كنت تعاني من نقص في المغنيسيوم، فقد تواجه بعض الأعراض والشكاوى المزعجة خاصة إذا استمرت على المدى الطويل، وفقًا لما ذكره موقع "tips tricks".





تحتاج أجسامنا للمغنيسيوم لأهميته فى إنتاج الهرمونات، حيث يساعد هذا المعدن في بناء العضلات والعظام وتوفير الراحة للأعصاب والعضلات، كما يدعم الصحة العقلية واستقلاب الطاقة، وهو مهم في نقل النبضات العصبية، بالإضافة إلى ذلك يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في تنظيم ضغط وسكر الدم ومستويات الكوليسترول.



- فيما يلى.. أعراض نقص المغنيسيوم فى الجسم:



1- الرغبة في تناول الوجبات الحلوة.



2- الشعور بتقلصات فى العضلات.



3- قلة النوم والشعور بالآرق.



4- المعاناة من التعب.



5- ارتفاع ضغط الدم.



6- الشعور بالاكتئاب.



7- اضطرابات فى ضربات القلب.



8- الإصابة بالصداع النصفي.



- علاج نقص المغنيسيوم



أفضل طريقة للتعامل مع نقص معدن المغنيسيوم هو تناول المزيد من المنتجات التى تحتوي على ما يكفي من هذا المعدن، فعلى سبيل المثال يتوافر فى الخضروات الخضراء والماكريل والأفوكادو والتين المجفف واللوز والمكسرات وبذور عباد الشمس واليقطين، يمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على المغنيسيوم لتعويض هذا النقص بجسمك.