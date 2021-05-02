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101 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

02 آيار / مايو 2021 12:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، في اليوم الأول للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في أنحاء متفرقة من باحات المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 101 مستوطن بينهم وزير الزراعة الإسرائيلي السابق أوري أرئيل، اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بالإضافة لاقتحام ٣ عناصر من شرطة الاحتلال.

وأوضحت أن المستوطنين قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى التضييق على الفلسطينيين أثناء دخولهم للمسجد، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها، وتُفتش حقائب النساء.

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