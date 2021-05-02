8 نصائح يجب اتباعها للمصابين بكورونا من أجل شفاء أسرع

ينتشر فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، والنصيحة الطبية تؤكد أنه إذا كان أحد الاختبارات إيجابيا، فلا تكرر الاختبار لتأكيد إصابتك بفيروس كورونا، خاصة في مثل هذه الأوقات التي تنتشر فيها الحالات، لذلك إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فهذا يعني أنك مصاب بالفعل، ابدأ في العزل واستعد للعلاج وفقا لطبيبك، وفى التقرير التالي نرصد بعض النصائح التي يجب اتباعها لمريض كورونا من أجل الشفاء، بحسب موقع "only my health".

- لا تحصل على فحص بالأشعة المقطعية للصدر في الأيام الأولى من ظهور الأعراض، من الضروري إجراء الاختبارات فقط عندما يقترح الطبيب ذلك.

- لا تكرر التصوير المقطعي المحوسب بنفسك لأن الصورة يمكن أن تكون أسوأ حتى بعد العلاج، العلاج الذاتي هو أسوأ شيء يقوم به أي شخص غير مؤهل، ومن ثم، افعل ما يوجه به الطبيب.

- لا حاجة إلى اختبار للتحقق مما إذا كنت قد أصبحت سلبيًا ما لم يكن ذلك مطلوبا لغرض رسمي أيضًا ، لا تقم بإجراء اختبار لمجرد أنك أكملت 14 يوما من العزل، قد يكون من المحتمل أنك لا تزال مصابًا بـ كورونا.



- يمكن للأمهات المرضعات اللواتي يعانين من أعراض خفيفة إلى معتدلة الاستمرار في الرضاعة الطبيعية مع الحرص على استخدام القناع ونظافة اليدين.





- يعاني الأطفال في الغالب من أعراض خفيفة يمكن السيطرة عليها بأدوية بسيطة للحمى والسعال لا داعي للذعر.





- الحمى وآلام الجسم ستستمر بالرغم من الأدوية، لابد من التحمل لبضعة أيام ولا تتسرع في استشارة طبيبك مرارًا وتكرارًا في فترة العزل.





- لا تقترب من المستشفى لإجراء فحص روتيني.





- لا قيود غذائية تناول كل ما تريد، تجنب الآيس كريم والمشروبات الباردة، اتبع نظاما غذائيا إذا كنت أحد مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.