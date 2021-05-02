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فوائد تناول البصل الأخضر الصحية

02 آيار / مايو 2021 01:32

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يضيف البصل الأخضر قيمة غذائية ومذاق رائع لأى طبق ويمكن استخدامه بطرق مختلفة، ووفقا لموقع " تايمز اوف انديا" يحتوي البصل الأخضر على مزيج من الفوائد، حيث أنه مصدر ممتاز لفيتامين ك وفيتامين ج ومصدر جيد جدًا لفيتامين أ أيضًا.

وأضاف الموقع، أن البصل الأخضر يعد نباتًا مغذيًا، وبالتالى فهو يوفر لنا مجموعة من الفوائد الصحية، حيث إنه مصدر غنى بالفيتامينات والمعادن التى تساعد فى علاج الأمراض المختلفة، وينظر إليه باعتبار أنه يساعد فى الحد من الآثار الضارة للأمراض المختلفة.

وذكر أهم الفوائد الصحية للبصل الأخضر وهى :

1 البصل الاخضر يخفض مستوى السكر فى الدم.

2 يعتبر بمثابة دعم ضد مشاكل الجهاز الهضمي.

3 غالبا ما يستخدم كدواء لنزلات البرد.

4 يستخدم كمقبلات حيث يساعد على الهضم.

5 يسرع من مستوى الدورة الدموية فى الجسم.

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