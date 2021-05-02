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الاحتلال يؤجل إصدار قرار تهجير عائلات في الشيخ جراح

02 آيار / مايو 2021 03:25

تظاهرات في مدينة القدس
تظاهرات في مدينة القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة اليوم الأحد، البت في استئناف أربع عائلات مقدسية ضد تهجيرها من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة حتى يوم الخميس القادم.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين عرضوا مقترحًا على العائلات المقدسية المهددة، وتنتظر محكمة الاحتلال الرد على ذلك الخميس.

وأكدت المصادر تمسك العائلات المقدسية بالأرض، وعدم اعترافها بأي أحقية للمستوطنين فيها، وأنها ستدافع عن بيوتها بكل قوة.

وانتهت اليوم، المهلة التي حدّدتها محكمة الاحتلال لإخلاء عائلات "الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي" من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين الذين يدعون أنهم يمتلكون الأرض.

وصدر في أيلول/ سبتمبر 2020 قرار بإخلاء العائلات الأربعة من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي "حماد، الدجاني، وداوودي".

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