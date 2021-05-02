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الاحتلال يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم 5 أيام الشهر الجاري

02 آيار / مايو 2021 03:38

معبر كرم أبو سالم التجاري
معبر كرم أبو سالم التجاري

فلسطين المحتلة - الرأي

أبلغ الاحتلال الإسرائيلي الإدارة العامة للمعابر والحدود أنه سيُغلق معبر كرم أبو سالم في عيد الفطر السعيد، والأعياد الإسرائيلية خلال شهر "مايو" الجاري.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، أن إغلاقات معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة ستكون على النحو التالي:

الخميس: 13/05/2021 بسبب عيد الفطر

الجمعة: 14/05/2021 الإجازة الأسبوعية

السبت: 15/05/2021 الإجازة الأسبوعية

الأحد: 16/05/2021 أعياد إسرائيلية

الاثنين: 17/05/2021 أعياد إسرائيلية

وأشارت اللجنة إلى أنه سيعاد فتح المعبر يوم الثلاثاء الموافق 18/05/2021، وأنها ستقوم يوم الأربعاء 12/05/2021 بعمل التنسيقات المطلوبة ليوم الثلاثاء

ووجهت نداءً لجميع شركات القطاع الخاص بأخذ التدابير اللازمة قبل الاغلاق لتفادي أي ضرر يقع على نقل البضائع من وإلى قطاع غزة في أيام الإغلاق.

ويعتبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد للقطاع مع الاحتلال، ويعمل خمسة أيام أسبوعيًا لأصناف معينة من البضائع، ويتعرض لإغلاقات متكررة، في أوقات التوترات الأمنية والأعياد.

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