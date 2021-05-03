الطقس: أجواء حارة وجافة وارتفاع بدرجات الحرارة

غزة – الرأي

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو يكون الجو غائما جزئيا ولطيفاً في معظم المناطق ، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجافاً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.