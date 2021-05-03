أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.24 ش
الدينار الاردني:4.57 ش
اليورو الاوروبي:3.92 ش
الجنيه المصري:0.20 ش
عاجل |
03 آيار / مايو 2021 09:08
فلسطين المحتلة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.24 ش
الدينار الاردني:4.57 ش
اليورو الاوروبي:3.92 ش
الجنيه المصري:0.20 ش
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