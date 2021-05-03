وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة: مخاوف من تصاعد العمليات الفدائية بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية نصائح سهلة لتسريع الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" وكالة الرأي الفلسطينية شرب الماء في هذه الحالات قد يسبب الوفاة! وكالة الرأي الفلسطينية ثلاث علامات على القدمين تنذر بخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وكالة الرأي الفلسطينية محلل إسرائيلي: حماس ستتوجه لإشعال الضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية 8 أطعمة تسبب ترقق وتساقط الشعر وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة وجافة وارتفاع بدرجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية سر الطائرات المهجورة في شمال إيطاليا وكالة الرأي الفلسطينية توقعات بكارثة جليدية تصيب ملايين من البشر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

03 آيار / مايو 2021 09:08

فلسطين المحتلة - الرأي

 جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:

الدولار الامريكي:3.24 ش
الدينار الاردني:4.57 ش
اليورو الاوروبي:3.92 ش
الجنيه المصري:0.20 ش

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يجمعون على تفعيل قضية الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟