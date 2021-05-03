أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

09:22الصين تبتكر محركاً "ثورياً" خارقاً يصل إلى أي مكان في العالم خلال ساعتين

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟