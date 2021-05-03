نقابة الموظفين: وعود بصرف دفعة مالية قبل العيد

غزة – الرأي

قال الناطق باسم نقابة الموظفين في قطاع غزة خليل الزيان إن النقابة تلقت وعوداً إيجابية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بصرف دفعة مالية للموظفين قبيل عيد الفطر .



وعبر الزيان عن أمله بأن تنفذ هذه الوعود للتخفيف من ظروف الموظفين وتعزيز صمودهم.



كما طالب الزيان في تصريح لإذاعة الأقصى صحفي صباح اليوم، الموظفين الذين تقدموا بالاستقالة لخوض الانتخابات الفلسطينية بالعودة لأعمالهم بعد القرار القهري بإلغاء الانتخابات.



وأكد على ضرورة إصدار قرار حكومي بإعادة من تقدموا بالاستقالة إلى أعمالهم مباشرة.



