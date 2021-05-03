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وزارة الزراعة تفتتح موسم حصاد القمح في قطاع غزة

03 آيار / مايو 2021 04:02

وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة خلال حصاد القمح
وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة خلال حصاد القمح

غزة – الرأي:

افتتحت وزارة الزراعة في قطاع غزة، الاثنين، موسم حصاد القمح والشعير في قطاع غزة للعام 2020-2021، في أرض المزارع بكر الريس في منطقة "جحر الديك" شرق مدينة غزة.

وحضر افتتاح الموسم وكيل الوزارة إبراهيم القدرة، إلى جانب المدراء فيها، بمشاركة واسعة من الفعاليات المجتمعية والمزارعين.

وذكرت الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بالوزارة، أن المساحة الإجمالية المزروعة من المحاصيل الحقلية في محافظات قطاع غزة للموسم الحالي بلغت حوالي (16.000) دونم، أهمها محصولي القمح والشعير، إضافة لمحاصيل أخرى منها "العدس والبيقا والبرسيم والحمص وقصب السكر".

وبينت أن المساحة الإجمالية لهذا الموسم من القمح والشعير، قُدرت حوالي (15.000) دونم، موزعة في محافظات القطاع غزة، حيث أن أكبر هذه المساحات في المحافظة الوسطى تليها محافظة شمال غزة.

وأوضحت الإدارة أن أهمية محصولي القمح والشعير، تكمن في توفير كميات كبيرة من الحبوب والقش لمربي الثروة الحيوانية، حيث يتوقع هذا الموسم إنتاج (5000) طن من حبوب القمح والشعير، إضافة إلى حوالي (7.500) طن من القش.

وأشارت إلى أنه يتوقع أيضاً هذا الموسم إنتاج (2000) طن من الأعلاف الخضراء وأهمها البرسيم.

ولفتت إلى أن الظروف الجوية والتغير المناخي تلعب دوراً هاماً في إنتاج المحاصيل الحقلية، حيث تتأثر بشكل كبير بمعدلات سقوط الأمطار، مما يؤثر على الانتاج كماً ونوعاً.

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