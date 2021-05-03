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محمد عوض يتفقد مركز الوفاء لرعاية المسنين

03 آيار / مايو 2021 06:31

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غزة – الرأي:

زار رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، د. محمد عوض، مركز الوفاء لرعاية المسنين بمدينة الزهراء وسط غزة.

وضم الوفد الزائر مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة أ. عبد السلام هنية.

وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس مجلس إدارة مركز الوفاء د. جمال خصوان، وأعضاء المجلس "د. سعيد الغرة، د. ماجد ياسين، د.محمد أبوحمدة"، ومدير جمعية الوفاء د. فؤاد نجم.

وافتتح عوض صالة المركز الرياضية التي جهزها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وشارك عوض مسني المركز فطورهم، وتجول في أقسام المركز وتعرف على الخدمات المقدمة للمسنين.

ويذكر أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها عوض لمركز الوفاء لرعاية المسنين.

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