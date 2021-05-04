10 إصابات باعتداء الاحتلال على أهالي الشيخ جراح

القدس المحتلة - الرأي

أصيب 10 مواطنين بجروح، عقب اعتداء نفذه قوات الاحتلال ومستوطنون، مساء أمس الإثنين، ضد الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهددة بالاستيلاء، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال قمعت نشطاء جاؤوا لدعم أهالي الحي، وما يتعرض له المقدسيون هناك من عمليات تهجير، حيث اندلعت على إثرها مواجهات أدت لإصابة 10 مواطنين بجروح، جرى نقل 3 منهم إلى المستشفى.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال رشت المواطنين ومنازلهم بالمياه العادمة، فيما اعتدى المستوطنون على الأهالي المتواجدين في الحي.

وفي السياق، تمكن حراس المسجد الأقصى المبارك من التصدي لأحد المستوطنين الذي حاول اقتحام المسجد بدراجته الهوائية من باب الأسباط، حيث جرى توقيفه وطرده من المكان.