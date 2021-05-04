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الاحتلال: السلطة تشارك بالتحقيق بعملية زعترة والمنفذ مصاب

04 آيار / مايو 2021 02:55

مكان العملية
مكان العملية

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد الاحتلال الإسرائيلي أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية تشارك في التحقيق بعملية "زعترة"، التي أصيب فيها ثلاثة مستوطنين بالرصاص، أول أمس.

ونشرت القناة "12" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن الجيش تأخر في الوصول إلى مكان تواجد مركبة المهاجم في بلدة عقربا قرب نابلس، ما مكن الفلسطينيين من إحراق المركبة، وإخفاء أدلة مهمة.

ولفتت القناة إلى أن ثلاثة من عناصر الأمن الفلسطيني فشلوا في منع إحراق مركبة المنفذ، بعدما أبلغوا الجانب الإسرائيلي بمكان تواجدها، إلا أن الجيش تأخر في الوصول إلى المكان.

وأوضحت أن تحقيقات الجيش بينت إصابة المنفذ برصاص الجنود خلال العملية، وأنه احتاج للعلاج الطبي، مبينة أن الأمن الفلسطيني، أبلغ المخابرات الإسرائيلية بخط سير المهاجم ومكان تواجده.

وقالت: "الأمن الفلسطيني نقل معلومات للأمن الإسرائيلي حول هوية منفذ العملية، وأنه ناشط في حركة حماس، والآن تجري ملاحقته بناء على ذلك".

ترجمة | وكالة صفا

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